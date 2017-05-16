Сын Анджелины Джоли не желает больше общаться с матерью и хочет переехать к Брэду Питту

СМИ сообщили, что приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли собирается переехать к отцу после ссоры с матерью. Известно, что Мэдокс долгое время пребывал в конфликте с Питтом и всячески избегал контакта с голливудским актером, однако поступок Анджелины Джоли настолько вывел его из себя, что он больше не имеет желания находиться с ней под одной крышей.

После развода знаменитой голливудской пары родные и приемные дети остались жить с Анджелиной. Актриса разрешила бывшему мужу видеться с детьми, однако их старший сын постоянно отказывался от общения с отцом и говорил о том, что Питт как отец для него больше не существует.

Однако такое поведение Мэдокса было лишь до недавнего времени. Причиной ссоры между родственниками стала поездка Джоли в Камбаджоу, где родился на свет ее старший сын. По рассказам жителей этой страны, Джоли побывала на местном кладбище и посетила могилу Пола Пота. В свое время этот диктатор загубил миллионы невинных жизней и жители Камбаджоу до сих пор вспоминают его с ужасом.

После этого поступка Мэдокс категорически отказался общаться с приемной матерью и обратился с просьбой к своему отцу, чтобы он забрал его к себе. Мэдокс больше не хочет разговаривать с Джоли, а тем более находиться с ней в одном доме.