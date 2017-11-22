Брежнева умилила Instagram трогательным фото с Меладзе в честь его 55-летия

11 мая музыкальный продюсер Константин Меладзе отмечает свой 55-й юбилей. Звездная супруга Вера Брежнева отметила эту дату в Instagram публикацией умилительной фотографией с именинником.

Певица решила обойтись без банальных слов поздравления, которые могли бы испортить романтическую атмосферу снимка. В описание автор поместила лишь сердечко и констатацию "Сегодня 55".

На самой фотографии Вера Брежнева нежно прижалась к мужу, который загадочным взглядом упирается в зрителя. Трогательный пафос кадра подчеркивает черно-белый формат.

Всего за три часа публикация собрала более 300 тысяч положительных отметок. Пользователи социальной сети прониклись снимком и начали активно поздравлять семейную пару и Константина Меладзе, в отдельности. Комментаторы желают продюсеру счастья и крепкого здоровья. Некоторые отметили, что несмотря на внушительный возраст знаменитости, он выглядит очень импозантно и хорошо смотрится рядом с такой красавицей, как Вера Брежнева.