Популярную певицу Ольгу Бузову преследует настырный фанат. Об этом она рассказала в одном из своих последних влогов на YouTube-канале. По словам Бузовой, на выходе ее встретил молодой человек, который следит чуть ли не за каждым ее передвижением.

Накануне на просторах видеохостинга YouTube появился новый влог от популярной российской телеведущей, певицы и создательницы собственного бренда Ольги Бузовой. Традиционно она показала в ролике те кадры, которые не попали в ее stories, однако их подробности были очень интересны ее поклонникам. Самым интересным из них им показался факт того, что их кумира преследует настырный фанат.

Бузова рассказала, что встретила его, когда выходила со студии после записи новой песни. По ее выражению лица, поведению и словам было понятно, что она вовсе не против его присутствия и знает его достаточно давно, так как называла по имени, Максимом. На его примере телеведущая объяснила другим мужчинам, что найти ее можно, если сильно хочется. Максим рассказал, что смотрит каждую публикацию в ее stories и поэтому всегда знает, где она находится. Молодой человек признался, что является преданным фанатом Ольги Бузовой, а она с сожалением сказала, что он еще слишком молод, ведь ему всего 22 года.