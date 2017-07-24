"Господь накажет": Шаляпин осудил пустивших Самойлову на Евровидение

Прохор Шаляпин раскритиковал решение российских организаторов отправить Юлия Самойлову на Евровидение-2018. Он прокомментировал ситуацию во время интервью.

Беседуя с журналистами телеканала "360", исполнитель нелестно отозвался о людях, которые заставили Юлию Самойлову представлять всю Россию. Прохор Шаляпин считает их жестокими и расчетливыми людьми, которые за подобные поступки заслуживают наказания от Бога.

Певец подчеркнул, что Евровидение - это суровый конкурс, не терпящий жалости к участникам. Последние должны соответствовать высоким вокальным требованиям и "попадать в ноты". По его мнению, Юлия Самойлова не способна выступать "чисто". А потому не стоило выставлять её перед всем миром, несмотря на все уважение. В этом случае нужно отбирать лишь самых лучших вокалистов, как спортсменов на Олимпийские игры.

Прохор Шаляпин отметил, что Россия подарила Юлии Самойловой отличный шанс реализовать свою. Но при этом в стране живет множество музыкантов, которые не могут продемонстрировать свой выдающийся талант широкой аудитории. Некоторые из них действительно могли бы достойно выступить на "Евровидении", однако не получают достаточной поддержки от государства.