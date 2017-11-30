Поклонники задаются вопросом, куда делся бюст бывшей жены Джонни Деппа Эмбер Херд

Бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа актриса Эмбер Херд, которая прославилась своим участием в таких фильмах как «Клуб Плейбоя» и «Палм Спрингс» получила много неудовлетворительных комментариев от своих поклонников. В основном тема затрагивалась ее чересчур маленькой груди.

На Международном кинофестивале в Каннах Эмбер Херд увидели в не совсем подходящем для нее платье. У американской актрисы было большое декольте, которое позволило фанатам увидеть недостатки в форме ее груди. Очень многие поклонники Эмбер отметили, что актриса выглядит очень худой. Из-за тела, которое уже отдает белизной, можно увидеть кости актрисы. Это спугнуло публику, когда фотографии с фестиваля появились в средствах массовой информации. Фанаты актрисы недоумевают на счет ее маленькой груди. Бюст 32-летней актрисы раньше был заметно больше, хотя многие из поклонников уже не уверены, что он и правда был.

Многие были разочарованы, увидев актрису в этом наряде, однако сама Эмбер видимо не очень то и обращает внимания на публику. Немного позже на официальной странице в Instagram актриса выложила видеозапись, судя по которой Эмбер Херд не видит ничего такого в вырезе на своем платье и не чувствует дискомфорта из-за маленькой груди, о которой болтают все ее поклонники.