35-летняя ведущая скандального шоу "Дом-2" Ксения Бородина дебютировала в мире моды вместе с младшей дочерью Теей. В своем профиле Instagram она опубликовала снимок со специальной фотосессии для брендового магазина "MALINA Fashion".

Семья Ксении Бородиной известна своей любовью к съемкам. Ее 37-летний супруг Курбан Омаров часто публикует на просторах фотохостинга личные фото с советами для своих подписчиков, а сама знаменитость показывает в своем профиле как селфи, так и кадры с любимыми детьми. Ранее семья уже позировала вместе для одного серьезного заказчика, а накануне произошел дебют как моделей именно мамы с дочкой.

Вместе с маленькой Теей Ксения Боородина представила сразу пять модных образов. Это были парные платья разных цветов и кроя. На официальной странице молодого бренда представлена видеозапись с их фотосессии. Телеведущая рассказала, что ей было очень приятно поучаствовать в ней, и даже рассказала о конкурсе, который сейчас проводится на наряды. Поклонники же как обычно не смогли остаться равнодушными к милой дочурке Бородиной. Они осыпали комплиментами обоих дебютировавших моделей.