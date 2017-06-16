Стало известно о грязных изменах молодой жены 87-летнего Ивана Краско‍

Стало известно об изменах молодой жены 87-летнего Ивана Краско‍ Натальи Шевель. Грязные тайны ее прошлого раскрыла бывшая свекровь, замужем за сыном которой она была три года.

Накануне 27-летняя Наталья Шевель побывала на съемках одного из последних эфиров шоу "Пусть говорят". В последнее время зрители видят ее вместе с 87-летним супругом на экране довольно часто - супругов преследуют разбирательства, которые так и не были закончены в прошлом. В этот раз говорили даже не про огромную разницу в возрасте пары, которая достигает 60 лет. На передаче появилась бывшая свекровь девушки Татьяна Шевель, которая раскрыла все ее грязные тайны.

По словам женщины, брак ее сына с девушкой оказался несчастным - они постоянно ругались, а в конце расстались. Однако далеко не это Татьяна Шевель назвала причиной распада благословленного в церкви брака. Она заявила, что Наталья Шевель изменяла ее сыну с другими мужчинами. Такое обвинение вызвало возмущение девушки. Она стала доказывать, что была верна мужу, однако в браке была несчастна. Одним из поводов этому она назвала именно свекровь, с которой у нее до самого конца продолжались конфликты. По словам Натальи Шевель, ее супруг говорил, что ему будет стыдно знакомить ее с матерью, а после она и правда говорила, что ее невестка "уродка".