В Таджикистане умер известный актер

11 мая в Таджикистане не стало известного актера и кинорежиссера.

Ислом Саломов, популярный в Таджикистане актер и режиссер кино, умер утром 11 мая. Ему было полных 79 лет. Смерть мужчины наступила после того, как на протяжении долгого времени он тяжело болел. Мухиддин Музаффар, коллега умершего, добавил, что состояние актера стало намного хуже после того, как умерла его дочь (Саодат Саломова, известная в Таджикистане актриса). Поклонники и близкие попрощаются с именитым актером в Театре имени Камола Худжанди. После пятничной молитвы его похоронят.

Напомним, что недавно в Бельгии умерла известная певица Моран. Ей было 57 дней. За некоторое время до смерти она вернулась на сцену после длительных проблем со связками. Это стало ее последним выступлением. В причинах смерти исполнительницы пока не разобрались. Премьер-министр Бельгии выразил свое сочувствие по отношению к семье и близким известной артистки.