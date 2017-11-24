Тощую Машу Малиновскую едва узнали после тайских таблеток

Маша Малиновская сильно отощала после употребления запрещенных тайских таблеток и шокировала своим внешним видом. На опубликованной в Instagram фотографии она напоминает Сергея Зверева.

В начале года знаменитость приняла участие в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Во время беседы телеведущая подняла тему лишнего веса Маши Малиновской. Та призналась, что за 2017 года поправилась на 12 килограммов. Звезда пообещала, что приложит все усилия дл скорейшего похудения. Включая самые радикальные меры.

Маша Малиновская тогда созналась, что начала употреблять некий запрещенный препарат из Таиланда, который поможет ей сбросить вес. Она заявила, что осознает высокие риски этого вещества для здоровья, однако идет на жертвы ради красивой внешности. Ведущая постоянно заедает переживания разными вкусностями и не может отказать себе в этом удовольствии.

Теперь она выложила в соцсеть снимок, где её едва можно узнать. Она утверждает, что за два месяца с момента программы существенно похудела и даже начала по-другому себя чувствовать. Маша Малиновская сообщила: подробностями своего преображения поделится позже. Она выразила надежду, что пережитое поможет поклонникам избавиться от аналогичных проблем.

Пользователи тут же начали засыпать автора вопросами о типе диеты и количестве сброшенных килограмм. Многие искренне недоумевают, как ей удалось достигнуть результата за такой короткий срок. Другие же нашли сходство с Сергеем Зверевым, ведь на фото у Маши Малиновской характерные для певца прическа, очки и даже черты лица.