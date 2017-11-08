Пригожин объяснил, почему Самойлова не попала в финал "Евровидения-2018"

49-летний Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему певица Юлия Самойлова не попала в финал "Евровидения-2018" по итогам голосования зрителей и судей. Он считает, что ее подвела техника.

Накануне завершилось мероприятие "Евровидения-2018", в ходе которого было решено, какие страны прошли в финал и будут дальше бороться за победу. Стало известно, что это удалось сделать участникам из Австралии, Украины, Норвегии и еще семи стран. Тем не менее, в это число не вошла представительница России Юлия Самойлова. Ее поражение решил объяснить Иосиф Пригожин.

По его словам, у певицы могли возникнуть проблемы с техникой, а точнее с ушными мониторами, однако он все равно считает, что она выступила очень хорошо и держалась на сцене храбро и восхитительно. Также свое слово к его комментарию вставил эстрадный исполнитель Филипп Киркоров. Он признался, что не считает это выступление Самойловой самым ярким и лучшим, и даже сказал, что удивился бы, если бы Россия прошла в финал.