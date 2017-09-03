Юлия Захарова пройдет проверку на детекторе лжи в эфире программы "На самом деле"

В проекте «На самом деле», что каждую неделю транслируют на «Первом канале» примет участие российская актриса Юлия Захарова, которая получила известность за роль Елены Полено в комедийном семейном сериале «Счастливы вместе». Как объясняет актриса, она решила провериться на детекторе лжи и показать это на всеобщее обозрение, чтобы доказать своему любовнику, что она не причастна к издевательствам над его женой.

Однажды Юлия Захарова закрутила роман с женатым мужчиной и увела его из семьи. Им оказался музыкант Александр Доронин. В то время его жена очень сильно болела и оказалась без всяческой поддержки, когда муж ушел к любовнице. Однако спустя 4 года Доронин все же вернулся к больной жене. И та пошла на поправку. Странно то, что как раз после этого супруга Доронина Анна начала получать анонимные письма с угрозами.

Естественно, все подозрения пали на бывшую любовницу музыканта. Захарова признается, что она очень сильно любила Александра и стояла на коленях, когда тот решил вернуться к жене, однако никаких угроз с ее стороны к Анне не было. Юлия рассказала о том, что единственная угроза, которую она высказала, была отправлена Александру. Актриса попросила его больше не появляться в ее жизни, иначе она заявит на него в полицию.

Как бы то ни было, правда раскроется в эфире шоу «На самом деле» с его ведущим Дмитрием Шепелевым.