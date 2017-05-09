Волочкова разгневала россиян "георгиевской лентой" на запястье

На День Победы Анастасия Волочкова отправилась на природу и возмутила россиян неправильным использованием "георгиевской ленты". Причиной критики стала фотография, опубликованная на странице звезды в Instagram 9 мая.

Дело в том, что Анастасия Волочкова вальяжно нацепила черно-оранжевую ленточку на запястье, отдавая дань неправильным традициям 9 мая. С таким украшением она готовила люля-кебаб на костре и, видимо, ела его, грозясь запачкать символ воинской доблести, ведущий историю со времен Екатерины Второй. В описании она похвасталась закатами и красивыми видами у реки.

Подписчики балерины разгневались на неё и дружно осудили за столь пренебрежительное отношение к символу. Они саркастически предложили ей нацепить ленту на трусы или ногу. Некоторые обвинили Анастасию Волочкову в некультурности и отсутствии уважения к подвигу предков. Один из комментаторов заметил, что в День Победы неподобающе хвастаться "шашлыками".