Мария Кожевникова рассказала о минусах своей наследственности

Мария Кожевникова, известная благодаря своей роли в телесериале «Универ», поделилась минусами от наследственности от своего отца. Как утверждает знаменитость, она очень часто страдает из-за своей потребности за всех заступаться.

На своей странице в Instagram Мария Кожевникова выложила слова своей коллеги по площадке Алисы, которая сказала о том, что, несмотря на тяжелый характер, Мария всегда приходила на помощь. Актриса вспоминает, как Кожевникова заступилась за нее перед работодателем и спасла от дождя.

В ответ Кожевникова поблагодарила за тёплые слова и сказала, что ей очень приятно услышать их от человека, которого она не видела 10 лет. Также она подтвердила, что желание заступиться абсолютно за всех досталось ей от отца. По ее словам, с самого детства ей приходилось слышать фразу: «Кожевниковой больше всех надо». Однако Мария не сдается, ведь считает, что быть «борцом за справедливость» тоже почетно.

Подписчики согласились и заметили, что боевой нрав своего кумира они заметили давно, следя за публикациями на Instagram. Поклонники поддержали Кожевникову, заявив, что людей которые «не пройдут мимо» должно быть больше.