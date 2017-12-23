«Первый канал» за фиктивную свадьбу с Цымбалюк-Романовской заплатит Шаляпину 10 миллионов

Экс -помощница пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур рассказала, что редакторы телеканала «Первый канал» уже устали искать поводы для привлечения внимания к бывшей жене Джигарханяна. Для нового «хайпа», утверждает Мазур, Прохору Шаляпину предложили жениться на Цымбалюк-Романовской за 10 миллионов рублей.

Виталина Цымбалюк-Романовская стала весьма частым гостем различных ток-шоу и передач, после развода с Арменом Джигарханяном вокруг нее не утихают скандалы. Пианистка подписала договор с «Первым каналом» и теперь до конца лета должна приносить прибыль каналу. Сама она, утверждает ее экс-помощница Мазур, не имеет много вариантов – доходы с шоу являются ее единственным источником заработка.

Так как тема развода пианистки с Джигарханяном уже не раз была обсуждена, редакторам «Первого канала» приходится думать над новыми темами, которыми можно привлечь внимание к Цымбалюк-Романовской. Идея не заставила себя долго ждать, пианистку решили «поженить» со знаменитостью.

По словам Элины Мазур, на должность «мужа» Цымбалюк-Романовской выбрали не менее скандального персонажа – Прохора Шаляпина. Якобы, Шаляпину предложить «поиграть в женитьбу» с пианисткой за 10 миллионов рублей. Согласился ли он стать фиктивным мужем ради заработка – пока не известно. Однако, в его Instagram уже появилось совместное селфи с Цымбалюк-Романовской, что может свидетельствовать о скором «браке».