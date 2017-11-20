Караченцов подхватил новый недуг и отложил лечение рака

Известный артист Николай Караченцов временно отложил лечение рака легких из-за новой болезни. Об этом СМИ рассказал его сын Андрей.

Сейчас актер и его жена Людмила Поргина живут и лечатся в Израиле. Николай Караченцов ведет длительную борьбу с онкологическим заболеванием и уже преодолел шесть курсов химиотерапии. Сильнодействующие препараты оказали пагубное влияние на его организм. В связи с этим израильские специалисты провели консилиум и решили провести процедуру облучения.

Однако терапию пришлось отложить из-за другого заболевания. По словам Андрея Караченцова, ослабленный организм подхватил простуду и вынудил врачей повременить. Спустя два дня медики восстановили состояние пациента и приступили к применению лучевой технологии. Курс должен завершиться до 17 мая. В этот день Андрей уже ожидает родителей в российской столице.