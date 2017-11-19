Поклонники Сары Джессики Паркер ностальгируют по временам, когда она была секс-символом

Недавно в Нью Йорке прошел ежегодный бал Met Gala, на котором появилось очень много светских личностей. Бал проводится в американском Метрополитен-музее, а организацией каждый год занимается Институт костюма. В этом году внимание публики притянула к себе постаревшая актриса Сара Джессика Паркер.

Американская актриса и продюсер прославилась благодаря своей роли в некогда известном сериале «Секс в большом городе». За эту роль Сара Джессика Паркер получила премии «Золотой глобус» и «Эмми», что как никогда помогло ей продвинуться по карьерной лестнице.

Однако актрисе уже 53 года и время на ней не очень хорошо сказалось. Поклонники певицы начали публиковать в Twitter записи о том, что она очень сильно постарела и выглядит так, будто страдает от обезвоживания и скуривает по 40 сигарет в день.

Американская актриса получила много критики в свой адрес из-за того, что ее лицо стало морщинистым. Некоторые считают, что Сара Джессика Паркер из-за своего возраста из секс-символа превратилась в морщинистую старуху.