Трудолюбивый Сергей Лазарев шокировал поклонников своим расписанием на отдыхе

Певец Сергей Лазарев, как считают его поклонники, забыл, что находится в отпуске. Они советуют ему поберечься и позволить себе немного лени.

В своём Instagram Сергей Лазарев поделился свежим снимком из Майами, где проводит отпуск и не забывает смотреть "Евровидение". На фото Сергей позирует на фоне красивого рассвета в спортивной одежде. Как признался сам Лазарев, фотография была сделана в 6:30 утра. Именно в этой время мужчина занимался пробежкой и упражнениями в зале. Нарушить режим ему мог сложный концертный график.





«Так рано просыпаюсь на отдыхе... И потом целый день чувствую себя отлично! Хочу также в Мск... Получится ли? Учитывая, что концерты поздно заканчиваются... (а тут меня вырубает уже в 10-11 вечера)», - пишет артист в соцсети. Поддержку среди поклонников найти ему не удалось, поскольку среди них не так много любителей проснуться раньше ради спорта. Но даже ЗОЖники советуют Сергею расслабиться, ведь у него сейчас редкие минуты отдыха.