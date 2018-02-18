"Удав!!!": В сети обсуждают "обнародованный" половой орган Дмитрия Тарасова

В сети обсуждают "обнародованный" половой орган известного футболиста, а также супруга Анастасии Костенко Дмитрия Тарасова. Как оказалось, сравнивала его с удавом некая девушка, якобы бывавшая с ним в сексуальных связях, и ее рассказ подслушала другая фанатка "Локомотива".

Против Дмитрия Тарасова вновь всплывают слухи о его изменах супруге Анастасии Костенко, с которой он поженился совсем недавно. Модель ждет от него ребенка, и именно поэтому такие неприятные разговоры возмутили ее поклонников. В одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте" опубликовали рассказ девушки, которая недавно была на матче "Локомотив"-"Зенит".

Она повествует, что, пока вместе со всеми ждала приезда игроков, услышала рассказ девушки, стоявшей рядом. По ее словам, после игры она уже неоднократно встречалась с игроками из "Локо", но больше всего любит быть с Тарасовым. Якобы у него половой орган как "удав". Более того, она говорит, что он сам является инициатором совместно проведенных ночей.