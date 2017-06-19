Рустам Солнцев возбудился от обнаженного торса похудевшего Александра Гобозова

Звезда шоу «Дом-2» Рустам Солнцев, известный своими скандальными заявлениями и необычными выходками, в очередной раз взбудоражил Сеть своим неоднозначным комментарием под снимком похудевшего Александра Гобозова. Солнцев в неприличной форме написал, что он возбудился от экс-участника телестройки, чем сильно озадачил пользователей.

Александр Гобозов впечатлил пользователей Сети своим похудением, после успешной борьбы с лишним весом он не стесняется фотографировать свой торс и публиковать такие снимки в своем Instagram-аккаунте. Под одной из таких фотографий появился комментарий от звезды шоу «Дом-2» Рустама Солнцева.

Солнцев сделал Гобозову неоднозначный комплимент, намекнув на то, что похудевший молодой человек вызывает у него чувство возбуждения. Пользователи были весьма удивлены такому комментарию и отметили, что даже смайликами, изображающими смех, Солнцев не смог сделать свой комплимент более приличным.

Многие не сильно удивились словам Солнцева, так как уже не раз в Сети появлялась информация о том, что звезда шоу «Дом-2» испытывает влечение не только к женщинам, но и к мужчинам. Как на такой комплимент отреагировал Гобозов – пока не известно.