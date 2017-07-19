Последняя шутка: покойный сатирик Задорнов заинтриговал близких двумя завещаниями

Умерший юморист Михаил Задорнов оставил два завещания, чем сильно заинтересовал родственников. Подробности семейной ситуации сатирика пишут столичные СМИ со ссылкой на друга семейства.

По словам источника, накануне гибели от рака головного мозга Михаил Задорнов составил два документа о наследстве. Один из них изъявлял волю покойного относительно российского имущества артиста, а второй разделял оставшееся в Латвии. Пока оба завещания остаются для всех тайной. Инсайдер ожидает интересных сюрпризов при обнародовании текстов.

Михаил Задорнов умер осенью 2017 года после долгих лет лечения тяжкого недуга. Спустя полгода его дочь Елена и вдова Елена Бомбина всё ещё не выразили своих притязаний на имущество писателя. Дочь в настоящее время обитает на Мальте. Известно, что она тяжело восприняла гибель отца и пережила сильный стресс.

По словам инсайдера, конфликты на этой почве могут возникнуть лишь после вмешательства второй супруги Елены. Первая, Велта Яновна, не склонна к подобного рода скандалам. Даже уход мужа и появление на свет дочери от другой женщины она восприняла весьма покорно и вскоре простила знаменитость.

Рассказчик добавил, что сестра Михаила Задорнова, Людмила, прибыла в Москву и начала составлять его посмертный архив. Она намерена хранить его творческое наследие, неизданные записи. А также переиздавать уже опубликованные книги.