Юлия Ковальчук гордится "фейковыми" флешмобами

Исполнительница Юлия Ковальчук показала подписчикам в Instagram трогательный ролик, где клиенты одного магазина вместе с несколькими профессиональными певцами устроили флешмоб ко Дню Победы. Звезду такое обрадовало, однако её поклонники заявили, что видео является «фейковым», как сообщает VladTime.

Главное несоответствие подписчики нашли в городе, где якобы такое устроили. По словам Юлии Ковальчук, это был Калининград, однако там сейчас достаточно жарко. Потому люди не могли быть в тёплых курточках, которые надели люди в ролике. Некоторые заявили, что дело происходило в городе Зеленогорск, Красноярский край.

Другие подчеркнули, что сами получали такие ролики, и везде указывался разный населённый пункт. Люди отметили, что авторы наверняка просто решили продемонстрировать «фальшивый патриотизм». Комментаторы посочувствовали Юлии Ковальчук, поскольку она поверила такому странному ролику. Одновременно подписчики начали в записях соревноваться, кто же из них больший патриот.