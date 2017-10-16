Сын Пореченкова переезжает в Россию из-за невозможности жить за границей

Сын известного актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев переезжает обратно в Россию из-за невозможности жить за границей. В последнее время он проводит много времени с отцом, так как принимает участие в съемках в Москве, а его жена с трехлетней дочерью проживает в Эстонии.

Владимир Любимцев, 29-летний наследник известного российского актера Михаила Пореченкова, планирует переезжать в Россию из-за невозможности жить за границей. Он согласился дать интервью одному из отечественных изданий, в ходе которого рассказал о своих мечтах. Сейчас его дом находится в Таллине, там же проживают жена Юлия с дочкой Мирославой. Тем не менее, пара мечтает о покупке собственного дома в Москве.

Последнее время Любимцев занят съемками в эпизодическом фильме "Полярный 17", он работает в одной команде с отцом. Работа ему очень нравится, однако не по душе, что нужно много времени проводить в разлуке с семьей. По этой причине он хочет переехать в Россию, и тем самым дать родителям возможность воспитывать внучку и быть рядом с любимой супругой.