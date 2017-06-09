Ирина Шейк впечатлила Канны черным платьем и округлившимся животом

9 мая в рамках Международного Каннского кинофестиваля состоялся показ двух фильмов, на который модель Ирина Шейк пришла в черном платье с откровенным декольте. Внимание пользователей привлекла завышенная талия платья, за которой Шейк может скрывать округлившийся живот.

Модель Ирина Шейк не пропустила ежегодный Международный Каннский фестиваль. Для мероприятия звезда выбрала черное платье. Наряд выгодно подчеркнул декольте Шейк, но поклонники не смогли не заметить округлившегося живота модели.

По мнению пользователей Сети, Ирина Шейк выбрала платье с завышенной талией не ради моды или красоты – модель скрывает беременность и не хочет, чтобы все раньше времени увидели ее округлившийся живот. Сама звезда не комментирует свою возможную беременность, предпочитая оставлять этот вопрос без пояснений.

Ирина Шейк уже имеет ребенка, от своего возлюбленного Брэдли Купера она год назад родила дочь Лею. Возлюбленные предпочитают не сообщать СМИ и журналистам подробности своей личной жизни. Именно поэтому, вокруг пары Шейк и Купер ходит так много всевозможных слухов.