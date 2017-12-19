СМИ передают срочные новости о том, что костюм Железного человека украли со склада в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Неизвестные, личность которых до сих пор не установлена, похитили реквизит, который использовался Робертом Дауни-младшим на съемках первой части фантастического фильма в 2008 году.

Агентство новостей LA Times передает сообщение о недавнем происшествии, которое случилось в Лос-Анджелесе. Оказалось, что с одного из киноскладов пропал костюм персонажа из Marvel Comics Энтони Старка. Этот реквизит является особенным, так как именно он был использован при съемках первой части киноленты "Железный человек". К тому же, его материальная ценность слишком высока, чтобы пропажа осталась незамеченной. Как передает источник из СМИ, его стоимость оценивается в триста двадцать пять тысяч долларов.

К расследования по делу о краже уже подключились сотрудники правоохранительных органов США. Им удалось выяснить, что наличие костюма последий раз было проверено в феврале этого года. Представители корпорации Marvel обратились в полицию лишь на этой неделе, во вторник, а значит, что преступление было совершено в этот период. Официальных комментариев для прессы от компании пока не поступало.