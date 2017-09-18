Фанаты призвали Диму Билана «поработить» YouTube

Популярный певец и победитель конкурса «Евровидение-2008» Дима Билан рассказал о своих успехах в сфере блогерства. Недавно артист получил серебряную кнопку от YouTube, с чем его и поздравили поклонники.

Дима Билан на своем официальном YouTube-канале под названием BilanOfficial имеет уже больше 180 тысяч зрителей. Совсем недавно артист получил свою первую кнопку от видеохостинга, чем и поделился в личном микроблоге. Билан поблагодарил фанатов и всех тех людей, которые неравнодушно относятся к его музыке.

«Теперь даём старт к золотой кнопке», «Поздравляю! Заветная кнопочка! Ура!», «Будет и золотая кнопка! И вообще поработим ютуб! Конкретно», «Дима поздравляю!!! Будем смотреть Билан ТВ на ютубе!», «И с кнопкой поздравляю! Куда же без неё в век высоких технологий и скоростей!», «Да неужели!!! Мои поздравления! Наконец-то и на нашей улице праздник!», - прокомментировали новость поклонники Билана.