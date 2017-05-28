Кристина Орбакайте учит шестилетнюю дочь вождению автомобиля

Популярная российская актриса и певица Кристина Орбакайте учит шестилетнюю дочь Клавдию вождению автомобиля. В своем профиле Instagram девочка опубликовала stories, подтверждающую эти слова, передают отечественные таблоиды.

В сети обсуждают кадры из Instagram, которые опубликовала юная знаменитость Клавдия Земцова, дочь Кристины Орбакайте. В своих stories девочка показала видеозапись, на которой запечатлено, как она учится водить машину. Ее подписчики отмечают, что делала она это уже очень даже умело. Родители разрешили Клавдии сесть за руль автомобиля марки Mercedes-Benz. Тем не менее, сидела она на чьих-то руках. Скорее всего, учил ее вождению отец.

Несмотря на это, не все поклонники знаменитой певицы поддержали идею с обучением сидеть за рулем машины в столь раннем возрасте. Другие же напротив отметили, что в детском возрасте обучение проходит намного эффективнее, чем во взрослом. Более того, это не было опасно, ведь все действия Клавдии Земцовой контролировали родители.

Ранее СМИ сообщали о том, что у дочери Кристины Орбакайте состоялся дебют на подиуме. Вместе со звездной мамой она приняла участие в модном показе осенне-зимней коллекции Twinset, проходившей в столице.