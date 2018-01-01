«Дом-2»: Артем Сорока хочет заняться «волшебством» с пышнотелой Александрой Черно

На «Дом-2» у Иосифа Оганесяна появился соперник, которому понравилась пышнотелая Александра Черно. Артем Сорока заявил, что считает Черно сексуальной и даже готов заняться с ней «волшебством».

В Сети появился анонс очередного выпуска шоу «Дом-2», судя по ролику, у Александры Черно появился еще один поклонник. Артем Сорока заявил, что считает пышнотелую участницу телестройки весьма сексуальной. Более того, Сорока даже отметил, что если бы девушка не имела отношений с Иосифом Оганесяном, то он бы занялся с ней «волшебством».

По словам Сороки, он видит Черно привлекательной девушкой, лишние килограммы его совершенно не смущают. Зрители пришли в недоумение от таких слов парня, так как он не похож на человека, который остановит свой выбор на не столь привлекательной даме. По мнению зрителей, отношения Черно и Оганесяна являются ненастоящими. Якобы, Оганесян решил встречаться с девушкой лишь ради того, чтобы подольше пробыть на проекте.

Теперь же, уверенны фанаты телестройки, за счет Черно на проекте прославится хочет еще и Сорока. Некоторые зрители заявили, что Черно не может нравиться «адекватный» мужчинам, так как она не следит за собой и не переживает о лишнем весе. Сороке рекомендуют не стать «извращенцем» и попытаться задержаться на проекте без отношений с пышнотелой Черно.