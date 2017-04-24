Сосед Лолиты обратился в полицию с требованием спасти его от певицы, которая хочет с ним расправиться

9 мая в полицию России обратился мужчина из Болгарии, живущий по соседству с домом певицы Лолиты в Бургасе. По словам соседа, Лолита и ее муж решили прилететь в Болгарию, чтобы с ним расправиться.

Как сообщили СМИ, певице Лолите пришлось объяснять полиции, действительно ли она хочет расправиться со своим соседом по жилому комплексу в болгарском городе Бургас. Мужчина заявил, что певица со своим мужем вылетает из Москвы для того, чтобы сделать ему что-то плохое.

Лолита объяснила, что сосед по дому в Болгарии является 50-летним сварливым мужчиной. Этот человек уже «прославился» среди жителей комплекса своими выходками и неадекватными поступками. По словам Лолиты, в Болгарию она летит не для расправы с соседом, а для отдыха.

Полиция приняла во внимание слова Лолиты и отказала соседу певицы в возбуждении уголовного дела. Инцидент исчерпан, певицу выпустили из России, она может лететь в Болгарию. Что же стало поводом для заявления в полицию на Лолиту – не сообщается. Сама певица отрицает все обвинения и заявляет, что угрожать или расправляться с соседом она не собиралась.