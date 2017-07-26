Юлия Самойлова попала на "Евровидение" из-за Аллы Пугачевой

Юлия Самойлова считает, что попала на "Евровидение" из-за Аллы Пугачевой, так как именно Примадонна проложила ей путь в шоу-бизнес, увидев ее талант на шоу "Фактор А". По этой причине молодая певица называет ее своей крестной-матерью.

Для известной 29-летней исполнительницы Юлии Самойловой сегодня очень волнительный день. Именно сегодня она будет выступать на большой сцене в Португалии, борясь за право быть победительницей от России мирового музыкального конкурса "Евровидение". По этой причине вокруг певицы сейчас очень много внимания, а она открыто делится с представителями СМИ мыслями, которые сейчас посещают ее голову.

Так, Самойлова призналась, что считает Аллу Пугачеву своей крестной матерью в шоу-бизнесе. Свой путь певицы участница "Евровидения-2018" начала, когда опытная Примадонна заметила ее талант на музыкальном шоу "Фактор А". Если бы этого не случилось, уверенна 29-летняя знаменитость, ее жизнь могла бы сложиться совсем по другому сценарию.