"Страшно до слёз": Натали Неведрова едва не разбилась вместе с дочерью

Телеведущая Натали Неведрова 9 мая едва не разбилась на машине вместе со своей 3-летней дочерью. Подробностями инцидента она поделилась на своей странице в Instagram.

По словам знаменитости, на дороге Gelandewagen резко и на большой скорости свернул налево из второй полосы, чем создал аварийную ситуацию. Натали Неведрова на своём BMW едва не протаранила автомобиль нарушителя. Её и Мари-Николь спасла исключительно хорошая реакция и ремни безопасности.

Экс-ведущая "Орла и решки" заявила, что ей было "страшно до слёз". Пришлось даже остановить машину и трижды глубоко вдохнуть, чтобы хоть немного придти в себя. Натали Неведрова обратилась к пользователям социальной сети с просьбой водить аккуратно. Ведь и она, и маленькая девочка не хотят умирать. Звезда подчеркнула, что пропущенный поворот не стоит жизни других участников дорожного движения.