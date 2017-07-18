Здоровье будущего ребенка Марии Адоевцевой оказалось под угрозой

Здоровье будущего ребенка экс-участницы телестройки "Дом-2" и фотографа Марии Адоевцевой оказалось под угрозой. Возвращаясь домой из Одессы в Москву, она почувствовала недомогание и теперь переживает, чтобы это не отразилось на самочувствии плода.

33-летняя Мария Адоевцева собирается становиться мамой во второй раз. Подробности о том, какого пола должен родиться ребенок, она пока не раскрывает, однако, несмотря на это, с поклонниками ведет себя очень открыто и делиться своими переживаниями. Накануне ей даже пришлось просить у них совета, так как она не знала, что ей делать. Беременная Instagram-блогерша рассказала, что здоровье ее будущего ребенка оказалось под угрозой.

Так, возвращаясь домой из родной Одессы, в поезде Адоевцева сильно простудилась и теперь у нее поднимается температура. По ее словам, она раньше читала, что это может негативно отразиться на плоде, так как из-за этого может нагреваться и он сам, а это может вызвать нехватку кислорода для него. По этой причине звезда "Дома-2" попросила совета у своих подписчиков о том, как ей сбивать жар, чтобы избежать негативных последствий, на что они почти хором ответили ей о необходимости вызвать врача на дом и не заниматься самолечением, ведь это может быть еще опаснее.