Станислав Садальский показал 71-летнюю Татьяну Васильеву в купальнике

Актер Станислав Садальский опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок 71-летней актрисы Татьяны Васильевой в купальнике. Сейчас артисты гастролируют по США и приехали в Калифорнии, снимок с солнечного пляжа, на котором позирует полуобнаженная Васильева, вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

В Instagram-аккаунте Станислава Садальского появился снимок, на котором 71-летняя Татьяна Васильева запечатлена в купальнике. Фотография была сделана во время отдыха актеров на пляже в Калифорнии. Садальский и Васильева, вместе с другими коллегами по театру гастролируют по США и уже успели побывать во многих крупных городах страны.

Пользователи весьма неоднозначно отреагировали на снимок полуобнаженной Васильевой. Многие отметили, что актриса в свои 71 лет выглядит вполне нормально. Некоторые даже указали на стройность Васильевой, похвалив актрису за то, что та продолжает следить за своим телом.

Другие же пришли в негодование от снимка 71-летней Васильевой в купальнике. По мнению таких пользователей, актриса уже находится в том возрасте, когда купальники должны быть сдельными. Сам Садальский в описании к снимку рассказал, что Васильева стоит на том месте, где разворачивалось действие фильма «В джазе только девушки». Помимо этого, к снимку полуобнаженной актрисы он добавил хештег «голаяправда».