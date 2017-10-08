"Словно яблоко": Басков напугал фанатов своим лицом

"Золотой голос России" Николай Басков на своей странице в соцсети опубликовал новое фото и поздравил поклонников с Днем Победы. На снимке лицо Баскова выглядит настолько неестественно, что фанаты теперь теряются в догадках, что кумир сделал со своей внешностью.

Стоит отметить, что когда в прошлом году все обсуждали свадьбу Николая Баскова с Викторией Лопыревой, певец постоянно худел и публиковал снимки своего постройневшего тела, хвастаясь результатами. Поклонники замечали, что Басков на самом деле приобретает красивые формы тела и превращается в довольно соблазнительного мужчину, однако потом что-то пошло не так.

Буквально недавно в сети он разместил новое фото, на котором запечатлен в концертном костюме и поздравил фанатов с 9 Мая. Они тут же обратили внимание на лицо Баскова, ведь он был достаточно бледен, а скулы почти отсутствовали.

Многие предположили, что певец вновь начал набирать лишние килограммы, потому его лицо и раздуло, словно яблоко. Другие же сошлись во мнении, что Басков переборщил с "уколами красоты" или с фильтрами на фото, потому его лицо и выглядит подобным образом. Они также поинтересовались у самого исполнителя, что произошло с его внешним видом, однако он не стал отвечать фанатам.