Бузову сравнили с Бабой Ягой из-за "упоротых" глаз

Ольга Бузова получила очередную порцию критики за новое фото в Instagram, где ее глаза, по мнению многих подписчиков, выглядят какими-то упоротыми.

Сейчас певица проводит время на Сейшельских островах и соответственно публикует много записей с фотографиями, чтобы поделится своим времяпровождением на Острове любви. Однако далеко не все фотографии приходятся по вкусу поклонникам Бузовой. К примеру, фанаты раскритиковали фото Ольги, на которых ее глаза косят в разные стороны. А так как певица снова отрастила волосы и загорела пока отдыхала, ее начали сравнивать со знаменитой героиней русских сказок Бабой Ягой.

Кроме того, сегодня 9 мая певица выложила в Instagram фото в откровенном наряде, за что опять таки получила много критики из-за того, что фанаты сочли этот поступок совершенно неуместным в тот день, когда вся страна празднует День Победы.