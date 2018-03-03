"Не Курт Кобейн": Участница "Дома-2" рассказала об отношении к длинноволосым парням

Участница "Дома-2" Вероника Кошкина выставила в Instagram неоднозначную запись. Звезда рассуждала о длинноволосых парнях, демонстрируя, как моется в душе.

По мнению Вероники Кошкиной, парни отращивают длинные волосы по одной причине - считают, что так станут похожи на музыкантов Джареда Лето или Курта Кобейна. Однако, как считает участница "Дома-2", на самом деле выходит совсем не то, и такие причёски их только уродуют, как сообщает "Версия.Инфо".

Интернет-пользователи не поняли, по какой причине Вероника Кошкина так агрессивно настроена в отношении длинноволосых парней. Также подписчики задумались, для чего было показывать, как знаменитость красуется в душе, рассуждая о таком. Вероника Кошкина пояснений пока никаких не дала.