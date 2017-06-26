Елизавета Триандафилиди клянчит у поклонников комплименты

Героиня «Дома-2» Елизавета Триандафилиди настолько обиделась на поклонников из-за грубых комментариев, что решилась похвалу у них просто клянчить.

Елизавета Триандафилиди с завидной регулярностью радует подписчиков своими голыми или полуголыми фото. На такую редкую щедрость она сполна получает только критику. Пользователям, подписавшимся на её страницу, внезапно начинает не нравиться в ней всё: обвисшая грудь, дряблая попа, странная фигура, «неправильные» волосы, позы и многое другое.

Елизавета осмелилась на неожиданный шаг. Она обратилась к комментаторам напрямую с единственным вопросом: «Подписаны вы на меня вообще зачем, чтобы лить грязь ???)». В то же время она заявила, что понимать будет только тех, кто её любит за все минусы и не скрывает этого. Другие, более толерантные к внешности звезды «Дома-2» фанаты продолжают настаивать, чтобы Елизавета Триандафилиди не читала комментарии. Поскольку если принимать всё близко к сердцу, то успешной звёздной карьеры ей не видать.