Ольга Бузова поздравила с Днем Победы откровенным снимком из ванной

Ольга Бузова разместила в своем Instagram-аккаунте откровенный снимок из душа, на нем певица и звезда «Дом-2» позирует в купальнике. Пользователи отметили, что фотография была размещена 9 мая, за что Бузову обвинили в «бестактности» и в «неуважении к празднику Победы».

9 мая в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой появился снимок, на нем певица и звезда шоу «Дом-2» позирует в купальнике. Фотография, на которой артистка демонстрирует свое полуобнаженное тело в каплях воды, получила волну критики.

Пользователи отметили, что День Победы Бузова могла бы и воздержаться от откровенных снимков. Многие задались вопросом, действительно ли певица отождествляет праздник 9 мая с возможностью публиковать снимки в купальнике.

Немного позже Бузова разместила более скромный снимок, уже в его описании она поздравила всех с Днем Победы. В описании же к снимку в купальнике, Бузова писала хештеги с фразами из своей песни «Она не боится». Пользователи и на это написали негативные комментарии, отметив, что теперь Бузовой и правда «бояться нечего», ведь «деды уже все сделали».