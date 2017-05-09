Анастасия Волочкова поздравила бедных ветеранов снимком своего роскошного дома

9 мая Анастасия Волочкова поздравила ветеранов в День победы. Подписчики были возмущены тем, что балерина поздравляет героев, выставив фотографию своего роскошного дома в то время, как те бедствуют.

«Какой прекрасный и солнечный сегодня день! С Праздником, дорогие! Счастья вам, мира и любви!» - так Анастасия Волочкова поздравила своих подписчиков и ветеранов с праздником 9 мая. Звезда также выложила фотографию своего роскошного дома, на фоне которого она стоит в полны рост.

Подписчики балерины были удивлены подобному выбору фотографии в День победы. Некоторые стали возмущаться, что Анастасия Волочкова хвастается своим богатством, показывая фотографию шикарного дома, в то время как бедные ветераны бедствуют. Другие поклонники заметили, что звезда российского шоу-бизнеса уже делилась новой фотографией два дня назад, намекнув на то, что их кумир ленится выкладывать новые снимки.