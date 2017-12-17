"Стыдно за современность": Ксения Алфёрова высказалась о Дне Победы

Актриса и телеведущая Ксения Алфёрова в День Победы вспомнила своих родственников, переживших Великую Отечественную войну. Звезда сравнила современность с тем, какие ощущения были тогда.

Ксения Алфёрова показала фото своей бабушки, Ксении Архиповны, и её брата Михаила, как сообщает "Версия.Инфо". Она отметила, что её семье повезло, поскольку все вернулись с фронта живыми и с победой. Годами этот праздник воспринимался тихо, на глазах действительно выступали слёзы, а в горле стоял ком. Ни у кого не было желания вспоминать ужасы войны, семьи оплакивали тех, кто остался на полях сражений и кого замучили в лагерях смерти.

"Мне в это день хочется плакать, молчать и благодарить всех, кто отстоял мою страну. И мне очень стыдно, что мы живем не так, как они нам завещали, что те ветераны, кто остались ещё в живых прозябают в нищете! Низкий вам поклон за победу и простите нас!" - подвела итоги Ксения Алфёрова.