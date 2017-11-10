Сергей Дроботенко признался, что неплохо заработал на разводе Джигарханяна и Цымбалюк

Знаменитый российский юморист Сергей Дроботенко признался, что зарабатывает неплохие деньги на скандальном разводе народного артиста Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Сам он считает данную ситуацию позором и не хотел бы принимать участие в чем-то подобном.

Сергей Дроботенко рассказал, что ему уже порядком надоели новости по поводу скандала вокруг развода Джигарханяна и Цымбалюк. Все эти ток-шоу, на которых обсуждают причины произошедшего, мусолят их развод изо дня в день, да и сами герои уже надоели не только юмористу, но и многим зрителям. Дроботенко признался, что никогда не смог бы принимать участие в подобных шоу в качестве эксперта, обсуждать, почему пианистка бросила народного артиста, осуждать кого-то, не зная лично ни Джигарханяна, ни Цымбалюк, юморист считает глупым.

Несмотря на это он отметил, что сама ситуация принесла ему неплохой доход. Дело в том, что Дроботенко придумал номер, в котором в шуточной тематике рассказал, почему на самом деле развелись Джигарханян и Цымбалюк. В своем номере он затронул самые главные обсуждаемые темы, потому народ, уставший от бесконечных интриг, воспринял его просто "на ура".