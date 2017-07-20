Алла-Виктория и Мартин Киркоровы впервые побывали на параде 9 мая

Не смотря на то, что король российской эстрады сейчас находится на гастролях, его дети все же смогли впервые в жизни побывать на параде, посвященному победе во Второй мировой войне. А составил им компанию на главной трибуне президент Российской Федерации Владимир Путин.

Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое сняли его дети Алла-Виктория и Мартин. Сегодня в 10 часов утра они побывали на Параде Победы. Дети Киркорова впервые увидели вживую как празднуют победу в Великой Отечественной войне.

Сам же певец сейчас находится в Португалии, но все же смог посмотреть на парад через интернет.

Недавно знаменитый певец поддался шквалу критики из-за того, что публика увидела его в халате с ликами святых. Это спровоцировало бурную реакцию его поклонников. Многие прозвали его богохульником из-за подобной выходки.