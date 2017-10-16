«Аршавин кусает локти»: Юлия Барановская впечатлила откровенным танцем с мужчинами-певцами

Юлия Барановская, которая 6 лет назад рассталась с футболистом Андреем Аршавиным, дала поклонникам повод заявить, что экс-возлюбленный телеведущей должен «кусать локти». В своем Instagram-аккаунте Барановская опубликовала ролик, на котором показала свои танцы с победителями фестиваля «Московская весна A Cappella».

В Instagram-аккаунте Юлии Барановской появился ролик, который вызвал массу комплиментов от пользователей. На видео телеведущая танцует с группой Six Appeal, вокалисты которой победили на музыкальном мероприятии, посвященном пению А Капелла. Телеведущая для мероприятия выбрала платье с открытой спиной и сделала красивую прическу.

Многие отметили, что привыкли видеть Барановскую в образе скромной девушки, но образ и танцы телеведущей настолько их впечатлили, что они даже изменили свое мнение об экс-возлюбленной Аршавина. Пользователи пишут, что футболисту стоит «кусать локти», так как Барановская прекрасно выглядит и достойна «лучшего мужчины».

Сама телеведущая в описании к ролику указала, что не смогла сдержаться и решила станцевать с победителями. Пользователи заявили, что рядом с такими мужчинами Барановская выглядит увереннее.