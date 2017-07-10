Лазаревы провели обряд венчания спустя 30 лет официального брака

Недавно актер Александр Лазарев удивил своих поклонников новостью о том, что они с его супругой Алиной снова сыграли свадьбу и на этот раз прошли обряд венчания. О торжестве заранее информации нигде не было, поэтому поклонники были удивлены, но в то же время рады за эту семейную пару.

Александр и Алина Лазаревы пребывают в официальном браке вот уже 30 лет. За это время их любовь не то, что не угасла, она продолжает жить и становится с каждым годом все больше. Поэтому пара решила засвидетельствовать свой брак еще и перед Богом, дав друг другу клятвы верности. У супружеской пары есть двое детей Полина и Сергей. Дочь актера стала оператором на свадьбе, которую решили провести в Грузии. Среди гостей были только самые родные и близкие. На видео, которое появилось в сети, присутствовали друзья и родственники Лазаревых, которые пришли поддержать пару в такой торжественный момент.

После того как видео было опубликовано в Instagram семейная пара получила ещё очень много поздравлений от фанатов, которые выразили свою искреннюю радость за Лазаревых и пожелали им оставаться такими же любящими по отношению друг к другу.