Бузова пожаловалась, что из-за "буйства" гормонов покрывается прыщами

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на то, как тяжело жить девушкам, особенно, когда наступают "критические" дни. Она рассказала, что в такие моменты ее одолевают гормоны, певица вся покрывается прыщами и волосы теряют блеск.

Из последней публикации Ольги Бузовой в социальной сети стало известно, что звезды, как и простые люди, также подвергаются "буйству гормонов" в "критические" дни. Певица пожаловалась на то, что каждый месяц в жизни девушек наступает такой момент, когда они начинают "делать нервы окружающим". По словам Бузовой, сама в такие дни она становится очень нервной, начинаются проблемы с кожей, откуда-то появляются прыщи, волосы теряют блеск и кажется, словно появляются лишние килограммы.

Телеведущая поинтересовалась, как с этим смириться и стоит ли бороться с "буйством гормонов", отметив, что с каждым годом девушкам такие моменты переживать все сложнее.

Подписчики постарались поддержать Бузову, отметив, что с этим остается только смириться, так как бороться просто бесполезно. Другие же отметили, что о таких вещах не принято говорить, так как это довольно личное. Бузову также упрекнули в том, что она, как человек с красным дипломом, говорит такое, как "делать нервы", ведь подобного выражения не существует.