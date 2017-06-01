Эмили Ратажковски приобрела шикарный дом за 1,5 млн фунтов стерлингов

Популярная американская супермодель и актриса Эмили Ратажковски на днях приобрела для себя и своего новоиспеченного супруга шикарный дом. Сообщается, что знаменитость выложила за семейное поместье 1,5 млн фунтов стерлингов.

В феврале текущего года 26-летняя модель Эмили Ратажковски вышла замуж за своего бойфренда Себастьяна Беар-МакКларда. Теперь, как передают американские СМИ, девушка потратила 1,5 млн фунтов стерлингов на недвижимость в Калифорнии. Известно, что шикарное поместье имеет три спальных комнаты, несколько санузлов и роскошный вид на город.

Кроме того, возле семейного коттеджа модель выкупила и домик для гостей, где будут останавливаться друзья знаменитости. Сообщается, что в главном доме много места и несколько открытых площадок с видом на сад, также присутствуют газовый камин и гидромассажная ванна.