Бузову назвали обузой для Тарасова

С того момента как известный российский футболист Дмитрий Тарасов расторгнул брак с Ольгой Бузовой прошел уже год. За это время многое в ее жизни изменилось в лучшую сторону. С этим его поздравил промоутер Андрей Лобжанидзе. Однако его поздравление не всем пришлось по душе, так как в своей записи в Instagram на странице футболиста Лобжанидзе назвал Бузову «обузой».

Многие из фанатов начинающей певицы вступились за нее и начали доказывать, что это скорее Тарасов был для нее обузой. Было так же много слов о том, что Лобжанидзе просто хочет получить чуточку славы за счет таких утверждений по поводу ныне популярной певицы. По словам самого промоутера, он не хотел задеть Бузову и просто высказал свое мнение.

На ситуацию можно посмотреть с разных сторон, однако факт остается фактом. Похоже, что разрыв между этими двумя обоим пошел на пользу. Тарасов нашел себе жену и ждет от нее ребенка, а также многого за этот год достиг в своей футбольной карьере. Бузова же стала намного известнее, чем раньше, о ней постоянно появляется какая-либо информация в сети, она стала известна не только как телеведущая, но и как певица.