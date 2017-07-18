Откровенное платье Бони для Каннского фестиваля поразило Instagram

Модель Виктория Боня приятно удивила поклонников, опубликовав свой откровенный наряд для 71-го кинофестиваля в Каннах. Такое видео она разместила 8 мая на своей странице в Instagram.

Для международного мероприятия российская знаменитость выбрала весьма экстравагантное платье. На красной дорожке Виктория Боня волочила длинный подол. В этом ей помогал длинный вырез у левого бедра. Перед камерами она нескромно подобрала подол, полностью обнажив свою ногу. Отдельного внимания заслужило декольте. Кружева закрывали грудь горизонтально, демонстрируя голую грудную клетку. При этом ведущая, видимо, не надела бюстгальтер.

Большинство подписчиков светской львицы положительно отметили смелый дизайн платья. Они принялись расхваливать красивую внешность Виктории Бони, особенно стройную фигуру. Свои почести отхватило и платье. Однако один из комментаторов обратил внимание на, по его мнению, неправильную форму груди. Он предположил, что лиф слишком сильно прижал имплант.