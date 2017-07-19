Звезда «Дом-2» Виктория Романец насмешила пользователей своим методом предохранения от беременности

Экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Романец, которая не так давно намекала на прерванную беременность, решила рассказать, как ей с мужем Антоном Гусевым удается предохраняться от нежелательной беременности. Метод Романец весьма рассмешил пользователей, которые сразу же обвинили звезду телестройки в «глупости и недалекости».

В Instagram-аккаунте Виктории Романец когда-то появлялись загадочные снимки и посты в разделе Insta-stories, в них она намекала на прерывание беременности. Звезда «Дом-2» утверждала, что не станет рожать от Гусева и не будет повторять ошибок Феофилактовой. Теперь же, когда Романец и Гусев уже состоят в браке и перестали ссориться, выставляя свои отношения на всеобщее обозрение.

Однако, пользователи находят новый повод для обсуждения семейной жизни Романец. Девушка сама предоставляет хейтерам возможности для критики. В Instagram Романец одна из пользовательниц спросила в комментариях, как звезда «Дом-2» предохраняется. Ответ многих поверг в шок.

Виктория Романец написала, что ее муж «контролирует себя», а ей из-за этого предохраняться «не приходится. Многие пользователи отметили, что, скорее всего, звезда «Дом-2» намекает на прерывание полового акта. По мнению комментаторов, Романец «глупая», так как такой метод предохранения не является эффективным и многие врачи уже давно об этом говорят. За такой метод контрацепции пользователи высмеяли Романец и назвали ее «глупой».