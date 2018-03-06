Волочкова шокировала Сеть «пьяными» танцами в нижнем белье

Анастасия Волочкова разместила в своем Instagram-аккаунте очередной провокационный ролик, на котором балерина показала свои «пьяные», по мнению пользователей, танцы. Волочкова решила не ограничиться своими «фирменными» шпагатами и снимками в мини-купальниках, теперь она показала свой танец в черном боди и в туфлях на высоком каблуке.

В Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой появился ролик, на котором балерина показала, как «поет» ее душа от радости и свободы. В описании балерина написала, что видит, как пользователи активно смотрят подобные ролики. Волочкова решила не переставать «радовать» пользователей танцами, отметив, что ей можно «хвастаться» и фигурой, и боди.

На видео Волочкова танцует в откровенном боди и в туфлях на высоком каблуке. Пользователи отметили, что балерина явно «пьяная. Многие также иронизировали на счет того, есть у Волочковой повод «похвастаться». По мнению пользователей, когда балерина поворачивается боком, ее живот «откровенно выпирает».

В комментариях пользователи не стесняются в комментариях и открыто пишут балерине оскорбления. Волочкову назвали «пьяной, толстой и пошлой». Многие пишут, что балерине стоит перестать «позориться». Ролик уже успел собрать почти 750 тысяч просмотров.