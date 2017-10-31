За перебор с автозагаром Селену Гомес назвали «подгоревшим блином»

7 мая певица Селена Гомес посетила юбилейный бал Met Gala, пользователи раскритиковали звезду за обилие автозагара и хайлайтера. За чрезмерно-загоревшее лицо и неудачный макияж Гомес сравнили с «подгоревшим блином».

На мероприятие Селена Гомес выбрала весьма неоднозначный образ, певица надела светлое платье с откровенным декольте, волосы были собраны в прическу. Внимание пользователей привлек макияж звезды, так как он не совсем выгодно подчеркнул ее достоинства.

По-видимому, Гомес решила выглядеть более загорелой и использовала автозагар. Однако, средство для создания темного оттенка кожи подействовало не так, как хотелось певице. Помимо этого, Гомес нанесла хайлайтер, от чего ее лицо стало иметь неестественный блеск и привлекло еще большего внимания хейтеров.

За блеск лица и темную кожу Гомес сравнили с «подгоревшим блином». По мнению пользователей, образ певицы был очень неудачным и ей стоило посоветоваться со стилистами. Критике подверглась и прическа Гомес. Пользователи отметили, что «кучеряшки» и собранные волосы не идут певице. Как на такую волну критики отреагировала сама Селена Гомес – пока не сообщается. Скорее всего, певице просто не повезло с макияжем, а вспышки фотоаппаратов лишь усилили блеск и подчеркнули неудачный автозагар.